28 сентября 2017
Телеканал NTD

Работники парижской почты выращивают овощи на крыше

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Помидоры, баклажаны и перцы – такой урожай собирают прямо в центре Парижа сотрудники местной почты. Их ферма выросла прямо на крыше здания почтового отделения.

Здесь можно отдохнуть от компьютеров, слиться с природой и пообщаться в непринуждённой обстановке.

[Коринн Льянарт, сотрудница почтового отделения]:
«Эти несколько помидоров, горстка клубники каждый день скрашивают нашу жизнь. Всё это помогает нам быть в гармонии с природой. Мы сидим у компьютеров, живём в виртуальном мире, а такие маленькие радости позволяют людям общаться вживую».

Ферма занимает площадь в 900 квадратных метров. Здесь не только выращивают овощи, но и разводят кур. Трудятся на ферме 30 человек.

[Софи Жанковски, президент Ассоциации Seed Postman]:
«Это место свободы. Здесь мы чувствуем себя друзьями, а не начальниками и подчинёнными. Сюда приходят и сотрудники отдела сортировки, и офисные служащие – приходят все».

Ферма почтового отделения – один из 33 экологичных проектов Парижа по развитию городского сельского хозяйства. Их поддерживают власти французской столицы.

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