28 сентября 2017
Телеканал NTD

Кредитные онлайн-компании Китая нацелились на студентов

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20-летний сын Фань Лицзюня в своей предсмертной записке написал, что виной всему – его собственная глупость. 3 августа он бросился в реку недалеко от своего дома.

Как выяснилось позже, молодой пекинский студент набрал кредитов почти на 20 тысяч долларов. Из-за этого получал угрозы с требованием вернуть деньги.

[Фань Лицзюнь, отец Фань Цзэи]:
«Я боюсь показывать эти фото его матери. Я все их спрятал. Если она увидит, то не выдержит».

Проблема в Китае очень актуальна. Кредитные онлайн-компании нацеливаются на студентов и молодёжь. Те часто берут деньги в кредит, чтобы купить новый телефон и другие гаджеты, не думая о последствиях.

[Чэнь Кэ, должник кредитной компании]:
«Большинство студентов немного легкомысленные, это неизбежно. Когда в 2015 году вышел новый айфон, я просто хотел его купить».

Чэнь Кэ взял в кредит 1520 долларов на телефон. Затем долги начали расти как снежный ком. Нередко он брал новые кредиты, чтобы расплатиться за старые. Теперь он должен 20-ти разным компаниям более 30 тысяч долларов. Из университета пришлось уйти, а айфон продать.

Взять кредит очень легко. Достаточно паспорта и контактных данных. Потом же приходится отдавать большие проценты. Если выплаты задерживать, начисляется огромная пеня. Заканчивается всё тем, что к студентам или их родителям направляют шайки бандитов, чтобы выбить деньги.

[Фань Лицзюнь, отец Фань Цзэи]:
«Больше всего я надеюсь, что эти компании, которые обманывают студентов, ответят за всё в суде, что они больше не будут подвергать студентов опасности».

В июне в стране приняли закон, который запрещает онлайн-компаниям выдавать новые кредиты студентам. Многие, похоже, послушались, однако неизвестно сколько студентов всё ещё остаются у них в долгу.

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