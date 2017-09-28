28 сентября 2017
Телеканал NTD

Протесты в Барселоне не испугали иностранных туристов

| 0

Пляжи Барселоны по-прежнему полны туристов. Масштабные протесты в каталонской столице не смогли отпугнуть отдыхающих.

Каталонцы выступают против запрета со стороны властей Испании на проведение референдума о независимости автономной области. Голосование намечено на 1 октября.

[туристка из США]:
«Мы боялись агрессии, но они кажутся довольно мирными. Мы не знаем всех подробностей. Похоже, они просто хотят справедливых налогов, и, по-моему, это нормально».

[туристка из Канады]:
«Я родом из Квебека, поэтому симпатизирую им. Мы тоже поддерживаем политическую независимость. Правда, я не знаю местной ситуации, однако хочется поддержать их стремление к независимости».

Кое-кто всё же боится, что протесты перерастут в стычки.

[турист из Китая]:
«Люди выражают своё мнение, но я считаю, что они должны поддерживать общественный порядок и не должны делать ничего радикального».

Закон о проведении референдума ранее одобрил парламент Каталонии. Однако власти Испании считают плебисцит нелегитимным. В последние недели они делают всё возможное, чтобы референдум не состоялся, что и вызвало массовые демонстрации.

Каталония и раньше неоднократно пыталась восстановить свою независимость от Испании. Сейчас за выход из королевства выступают более 40% каталонцев.

Протесты в Барселоне не испугали иностранных туристовЗаброшенные замки Италии ждут новых хозяевДональд Трамп обещает ввести санкции в отношении ВенесуэлыЕС призывает Польшу отказаться от спорной судебной реформыЛучшие фрифлаеры-юниоры станцевали в аэротрубе в МадридеАльтернативная экскурсия по Гонконгу: квартиры-гробы и бездомныеВенесуэльцы пытаются свести концы с концами в условиях кризисаДесятки тысяч поляков протестуют против судебной реформыПолиция застрелила исполнителя теракта в БарселонеФестиваль фламенко прошёл в Мадриде

Короткая ссылка на эту страницу:
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.