Беглому экс-премьеру Таиланда дали 5 лет тюрьмы

Пять лет тюрьмы. Именно столько дали бывшему тайскому премьер-министру Йинглак Чиннават. В среду специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, признала её виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции.

Приговор выносили заочно. Об опальном премьере ничего неизвестно уже чуть более месяца. Изначально приговор планировали огласить 25 августа, однако Чиннават на заседание не явилась. Прокуроры просили для неё десять лет тюрьмы. Предположили, что политик тайно покинула страну.

[Норравит Ларлаенг, адвокат Йинглак Чиннават]:

«Я до сих пор не знаю, как её проинформировать. С 25 числа с ней нет связи, и я не знаю, как её найти».

Чтобы обжаловать приговор, у экс-премьера есть 30 дней.

[Норравит Ларлаенг, адвокат Йинглак Чиннават]:

«Не знаю, что сказать. Как команда адвокатов мы свои обязанности выполнили, а суд выполнил свои, вынеся вердикт. Группа юристов вердикт проанализирует, и мы посмотрим – нужно ли подавать апелляцию».

В четверг премьер-министр Таиланда подтвердил слухи о том, что Чиннават находится в Объединенных Арабский Эмиратах.

[Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда]:

«Не спрашивайте меня о ней слишком много. Вы уже спрашиваете три дня, и я вам отвечу коротко. Насколько нам сейчас известно из неофициальных источников в Министерстве иностранных дел, она в Дубае».

Именно там проживает её старший брат Таксин Чиннават, тоже бывший тайский премьер. В 2008 году он также бежал из страны, чтобы не попасть в тюрьму за коррупцию.

Что касается Йинглак, по данным следствия, её коррумпированная программа рисового залога вылилась Таиланду в 25 миллиардов долларов убытков. Программу претворяли в жизнь с 2011 по 2014 годы, и она входила в предвыборную кампанию Чиннават как помощь фермерам. В итоге всё закончилось массовыми демонстрациями и беспорядками на улицах Бангкока.

Между тем, у беглого экс-премьера в Таиланде по-прежнему немало сторонников.

[Васана Конг-Ун, сторонница экс-премьера]:

«Моё послание Йинглак таково: хорошо, что её здесь нет, потому что я не хочу, чтобы она попала в тюрьму. Немыслимый приговор. Разве она заслужила такое?»

Сама Йинглак Чиннават свою вину неоднократно отрицала. По её словам, она стала жертвой политического преследования со стороны военного правительства.