28 сентября 2017
Телеканал NTD

Компанию Scania оштрафовали на 880 млн евро за участие в картельном сговоре

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Европейская комиссия оштрафовала автопроизводителя Scania на 880 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. Как выясилось, шведская компания, входящая в концерн Volkswagen, участвовала в сговоре с такими крупными производителями грузовиков, как MAN, Daimler, Volvo, Iveco и DAF.

[Маргрете Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции]:
«Производители грузовиков договаривались об объёмах расходов на новые технологии, которые нужны для соответствия более строгим (экологическим) стандартам. Они также договаривались, когда их вводить в действие».

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции, Scania вступила в сговор 14 лет назад.

[Маргрете Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции]:
«Scania была активным членом картеля. Она отвечала за организацию некоторых встреч, и в одном из приглашений на встречу Scania открыто объявила о её цели».

О картельном сговоре компаний MAN, Daimler, Iveco и Volvo стало известно в июле. Еврокомиссия оштрафовала их в общей сложности на почти на три миллиарда евро. В обмен на то, что штраф им сократят на 10%, автопроизводители в сговоре признались.

При этом компания Scania сотрудничать с Еврокомиссией отказалась и своё участие в сговоре отрицает.

Шведский производитель выпускает грузовики и автобусы, а также – судовые и промышленные дизельные двигатели. Заводы компании работают в нескольких странах мира, в том числе – и в России.

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