На Monaco Yacht Show представили роскошные и экологичные суперъяхты

Более 500 различных судов из 38 стран мира пришвартовались в порту Монте-Карло. В княжестве проходит ежегодный престижный конкурс Monaco Yacht Show. Среди участников выставки – 125 суперъяхт. В общей сложности они стоят три миллиарда 300 миллионов евро.

[Эндрю Винч, директор компании Winch Design]:

«Речь идёт о рынке стиля жизни и о клиентах, которые приезжают в Монако. Это их удовольствие и образ жизни. Быть яхтсменом – прекрасно».

Различные судоверфи демонстрируют свои новинки. Эту 30-метровую крейсерско-гоночную яхту Tango построила местная компания.

А голландский судостроитель представил экологичную 40-метровую яхту Home. Она оснащена гибридной силовой установкой и работает почти бесшумно, когда включён только электродвигатель.

Современные яхтостроительные компании задумываются о более широком внедрении «зелёных» технологий.

[Эндрю Винч, директор компании Winch Design]:

«Мне хочется построить более экологичную лодку, хочется, чтобы яхты не загрязняли окружающую среду, чтобы, пришвартовавшись на прекрасном пляже, они не загрязняли его». [Уильям Матисон, директор компании Superyacht Group]:

«У многих есть искреннее желание защитить окружающую среду и океаны, в которых они плавают. Есть и более равнодушные, им просто важна собственная репутация. В любом случае они концентрируются на своей ответственности за этичность, общество и экологию. И именно промышленность отвечает за производство экологичных яхт».

Между тем, производители отмечают: кризис рынок суперъяхт миновал.

[Лука Бассани, директор компании Wally Yachts]:

«Я считаю, что сейчас рынок больших лодок стабилен. В последние три года после кризиса мы наблюдаем большой рост».

А вот само княжество Монако столкнулось с новой проблемой. Среди морских путешественников становятся популярными и другие направления, помимо него. Однако здесь не теряют надежды.

[Гаэль Талларида, директор выставки Monaco Yacht Show]:

«В Монако есть много всего интересного, есть люди, с которыми можно познакомиться. Так что это место встреч. Думаю, здесь всё останется привлекательным, особенно для владельцев яхт, хотя и растёт интерес к другим местам в Средиземном море».

Шоу яхт в Монако продлится до 30 сентября.