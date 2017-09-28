Для людей с отклонениями в развитии устроили дискотеку в Австралии

Сара Вардл сегодня собирается на дискотеку. А танцевать 24-летняя австралийка с синдромом Дауна любит больше всего.

Последние восемь лет она ходит в школу танцев в городе Перт, Западная Австралия.

[Келли Бакл, директор танцевальной школы]:

«К нам каждую неделю приходит более 250 людей с отклонениями в развитии и их родственников. Очевидно, что обществу это нужно. Наша студия принимает всех, кем бы они ни были».

А недавно женщина поняла, что развлечений по вечерам у её подопечных нет. После этого решила провести первую в стране дискотеку для людей с умственной инвалидностью.

Повеселиться на танцполе приехали со всего Перта.

[Келли Бакл, директор танцевальной школы]:

«Я знала, что мероприятие будет успешным, я знала, что жителям Перта это нужно. Но на прошлой неделе был просто ажиотаж».

Вечер удался. Теперь Келли обдумывает, когда организовать ещё одну дискотеку. Ну а гости надеются, что мероприятие станет постоянным.