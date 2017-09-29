Чехов и Некрасов: страсть русских классиков к охоте и рыбалке

Классики русской литературы – страстные охотники и рыболовы. Об этой малоизвестной стороне жизни известных писателей рассказывает новая выставка в Музее Пушкина. Зоркий глаз и чуткое ухо рождали яркие впечатления, подсказывали писателям новые сюжеты и характеры будущих героев.

[Эрнест Орлов, кандидат филологических наук]:

«Для дворянина, который должен доказать себе и другим, что он настоящий мужчина, что он ловок, что он силён, это своего рода обряд инициации».

Вот рабочий кабинет Некрасова. Больше напоминает комнату заядлого охотника. Любовь к этому делу Некрасову привил отец. В юности писатель даже пренебрегал учёбой ради вылазки в лес.

На фото любимая собака и верный спутник писателя английский пойнтер Кадо.

[Светлана Белехова, сотрудница Музея Пушкина]:

«Специально для неё жарилась куропатка, которую она поедала или на ковре или на диване с дорогой обивкой. Когда она заболевала, лекарства ей выписывал сам врач, лечивший Некрасова».

А это Антон Павлович Чехов. Тоже в окружении собак. На фото любимые таксы Хина Марковна и Брома Исаевич, всюду сопровождавшие писателя. Вот только охоте Чехов предпочитал рыбалку. В раздумьях литератор часто ловил, а затем отпускал рыбу обратно в пруд.

[Эрнест Орлов, кандидат филологических наук]:

«Сохранилась чеховская кепка. С огромным количеством дырочек. Кажется, так плохо мы её хранили. Нет, это следы от рыболовных крючков. Таким образом он их хранил, выходя на рыбалку».

Экспозиция создана при участии 23 музеев и библиотек со всей России. В частности, композиции с животными – из Дарвиновского музея. Выставка продлится до начала декабря.