Очередной раунд переговоров о «брексите»: прогресс есть, но небольшой

В ходе четвёртого раунда переговоров о «брексите» Европейский союз и Великобритания продвинулись по многим пунктам. При этом главный переговорщик от Брюсселя отметил, что этого недостаточно для начала обсуждений финансовых и торговых вопросов.

[Мишель Барнье, главный переговорщик от ЕС]:

«Требуемого прогресса достичь не удалось. В ближайшие недели и месяцы нужно продолжать работу».

Раунд длился четыре дня. Представитель Великобритании отметил, что Лондон хочет приступить к обсуждению того, что будет происходить после «брексита» в 2019 году.

[Дэвид Дэвис, главный переговорщик от Великобритании]:

«Мы быстро обсуждаем все сложные вопросы. Нам потребуются дополнительные обсуждения и прагматизм по некоторым пунктам, чтобы достичь соглашения».

Мишель Барнье назвал два ключевых вопроса, по которым пока не удалось достичь компромисса. Первый – это права около трёх миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании. Дэйвис подтвердил, что британское законодательство обеспечит такие права. При этом, Брюссель также требует, чтобы граждане ЕС имели право подавать в суд в случае злоупотреблений со стороны государства.

Второй вопрос – это выплаты Великобритании в рамках бюджета ЕС. Он был утверждён до 2020 года. Как говорила ранее британский премьер-министр Тереза Мэй, ни одна из 27 стран ЕС не должна платить больше из-за «развода».

[Мишель Барнье, главный переговорщик от ЕС]:

«На этой неделе команда переговорщиков от Великобритании дала понять, что страна выполнит свои обязательства в 2019 и 2020 годах».

При этом в Брюсселе отмечают, что этого недостаточно. Согласно утверждённому бюджету ЕС, страны должны делать отчисления и после завершения бюджетного периода.