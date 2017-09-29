Гонконгцы отметили три года «революции зонтиков» новым протестом

Сотни протестующих собрались в центре Гонконга в четверг, чтобы снова потребовать полной демократии. Они вышли в третью годовщину так называемой «революции зонтиков». Это было масштабное протестное движение с требованием ввести в этом регионе КНР свободные выборы главы администрации.

Добиться этого протестующим так и не удалось. Главу региона по-прежнему выбирает специальная комиссия, которую обвиняют в лояльности Пекину.

Протестующие собрались у здания администрации с символом революции – жёлтыми зонтиками.

[Лён Кхуокхун, продемократический активист]:

«После «движения зонтиков» китайские власти приложили все усилия, чтобы развязать репрессии и запугать людей. И всё для того, чтобы не допустить повтора массовой акции неповиновения».

Гонконг – бывшая британская колония. Он перешёл под управление Китая в 1997 году на условии «одна страна – две системы». Здесь гражданам предоставлена относительная свобода в отличие от материковой части КНР, где полный контроль у компартии.

Но гонконгцы всё больше жалуются на притеснение их свобод. В конце августа в регионе вспыхнули протесты из-за ареста трёх активистов зонтичного движения. Их обвинили в организации незаконных собраний и приговорили к срокам заключения от шести до восьми месяцев.

[Уильям Ни, сотрудник Amnesty International]:

«Amnesty International обеспокоена тем, что власти предпринимают в отношении многих этих активистов судебное преследование. Это может помешать людям в будущем проводить мирные протесты, это лишает их свободы собрания».

«Революция зонтиков» была самой масштабной акцией протеста для властей КНР со времён студенческих демонстраций 1989 года на площади Тяньаньмэнь. Тогда на их подавление направили танки и армию. Погибло несколько тысяч человек.