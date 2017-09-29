Заброшенные казармы в Праге превратились в культурный центр

В XIX и XX веках в этих каменных зданиях, расположенных в историческом районе Праги, жили военные. Теперь же это модное место для отдыха. Заброшенные казармы преобразились благодаря пражским любителям культурных мероприятий. Они арендовали здания на три года у Министерства юстиции.

[Мартин Велек, арендатор казарм]:

«Хоть и временно, но мы превратили закрытые для публики казармы в открытое пространство. Любой может прийти сюда, насладиться фильмом, посидеть с друзьями, позаниматься спортом».

Снаружи зданий – городской шум. Но во внутреннем дворе – тишина. Её нарушают лишь голоса самих гостей. Кто-то общается, а кто-то расслабленно сидит в шезлонге. Сюда можно приходить и с детьми. Для малышей сделана песочница.

[посетительница]:

«Здесь много пространства, это старинное место. И, видимо, его долго не использовали. Но арендаторы смогли оживить его, и теперь здесь всё очень круто».

По вечерам во дворе казарм показывают кинофильмы и спектакли. В холодное время года это будут делать в помещении.