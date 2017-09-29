Врачи в США пытаются сделать лечение индивидуальным

Американка Эррика Хэгер – 29-летняя мать двоих детей. Во время обеих беременностей у неё появлялся гестационный диабет – особая форма заболевания, которая проходит вскоре после родов. Теперь она хочет понять – почему.

Она пришла на обследование в Университет Питтсбурга. Здесь началась беспрецедентная по масштабам программа Национального института здравоохранения. Она продлится 10 лет и охватит более миллиона пациентов.

Цель проекта – сделать лечение более индивидуальным, учитывая гены, окружающую среду и образ жизни человека.

Эрика говорит, что решила присоединиться после того, как её гестационный диабет решили лечить стандартными методами.

[Эрика Хэгер, пациентка]:

«Они сказали, что такое происходит часто, и поэтому они мне пропишут стандартные лекарства. А вместо этого им следовало узнать обо мне побольше, изучить мою историю и понять, что могло на меня повлиять».

Проект называется «Все мы». Исследователи будут разрабатывать лечение и профилактические меры, которые наилучшим образом подойдут конкретному пациенту.

[Мунзер Агха, онколог]:

«Мы сможем понять, какое лечение подойдёт пациенту А, но не обязательно – пациенту Б. Это поможет разработать точную медицину и индивидуальную терапию».

В ходе исследований всех пациентов сначала обследуют. Затем они ответят на стандартные вопросы о своих привычках и образе жизни. Потом у них возьмут анализы крови и при желании – ДНК. Некоторые участники тоже по желанию будут носить датчики для сбора информации.

Ожидается, что это будет крупнейший в своём роде банк данных.

[Стивен Рисс, глава программы]:

«Учёные смогут открыть новые рынки, такие как генетический анализ и другие. Сочетая все эти сферы, мы сможем понять факторы риска при некоторых болезнях, сможем лучше лечить и предотвращать болезни».

Пока проходит пробное тестирование. В нём приняло участие 2500 человек. Если всё пойдёт по плану, то весной 2018 года сдать анализы в рамках программы смогут все желающие.