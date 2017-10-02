Гонконг тонет в макулатуре из-за запрета Китая на ввоз отходов

Горы газет, картона и других бумажных отходов переполняют пункты сбора макулатуры в Гонконге. Всё это следствие запрета на импорт 24 видов мусора, которые материковый Китай ввёл в июле. Ввозить отходы теперь нельзя в том числе из Гонконга и Макао, хотя они и входят в состав КНР. Министерство охраны окружающей среды объясняет запрет тем, что стремится защитить экологию страны и здоровье людей.

[владелец пункта приёма макулатуры]:

«Я надеюсь, что власти Гонконга обсудят это с Пекином и решат, как лучше поступить. Теперь я боюсь, что хранить бумагу будет просто негде, и всё это невозможно будет переработать».

Ежедневно на пункты сбора макулатуры в Гонконге поступает две с половиной тысячи тонн бумажных отходов. Раньше большую их часть перевозили в китайскую провинцию Гуандун. После введения запрета целая флотилия грузовых судов не смогла доставить макулатуру на материк.

При этом цена на бумажные отходы в Гонконге начала падать. Индустрия вторичного сырья ежедневно теряет 350 тысяч долларов США.

Пострадали и обычные граждане. Для многих пожилых людей сбор макулатуры – источник дохода. Теперь он сократился вдвое.

[сборщица макулатуры]:

«Не на многое мне хватит, если нет достаточно денег. Придётся экономить, чтобы заплатить за жильё».

Между тем, в материковом Китае растёт стоимость бумаги. Это не очень хорошая новость для производителей, использующих бумажную и картонную упаковку для товаров.