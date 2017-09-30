Из «жирбергов» в лондонской канализации будут делать биотопливо

Эта отвратительная масса – сгустки жира, масла, влажных салфеток и памперсов. Для канализационной системы Лондона они представляют большую проблему. Называют эти скопления «жирбергами».

Против этих гигантов началась настоящая война, потому что они блокируют тоннели и сливные каналы и приводят к ущербу, который потом устраняют неделями.

Очередной жировой гигант обнаружился под чайнатауном в центре Лондона. Он ещё не самый большой. В этом месяце на востоке столицы нашли «жирберг» весом в 130 тонн.

[Натали Стерн, сотрудница коммунального предприятия]:

«”Жирберги” появляются, когда влажные салфетки пропитываются жиром, который плывёт по канализации. Объём растёт как снежный ком, «жирберг» становится всё толще. Тот, который находится за мной, весит 52 тонны. Он огромный и блокирует канализационную систему».

На устранение такого уйдёт несколько недель. Придётся перекрывать дороги, использовать тяжёлую технику.

Сотрудница коммунального предприятия говорит, что сгустки начали появляться, поскольку у людей изменился образ жизни.

[Натали Стерн, сотрудница коммунального предприятия Thames Water]:

«Наша диета очень изменилась, в ней больше жира. Также массовое производство влажных салфеток означает, что их используют не только для детей, салфетки теперь самого разного назначения, в том числе –

для чистки кухни».

Впрочем, «жирберги» решили не просто выбрасывать. Из них собираются делать биотопливо. Коммунальное предприятие Thames Water построит на востоке Лондона утилизационный завод. На нём уже к 2020 году планирует получать треть необходимой ему электроэнергии.

[Алекс Сандерс, сотрудник коммунального предприятия Thames Water]:

«Мы убираем сгусток, нагреваем его, извлекаем жиры, масла и смазочные вещества и получаем биотопливо».

Это предприятие уже занялось удалением гигантских «жирбергов» из канализации. При этом эксперты призывают жителей Лондона подумать дважды, прежде чем смывать в канализацию влажные салфетки и выливать туда жир и масло.