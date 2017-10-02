Пакистанские женщины учатся на водителей самосвалов

Пакистанская женщина подбирает подол красочного сари и садится в кабину огромного самосвала. Заводит машину и трогается с места. Такое в этой консервативной стране увидишь нечасто.

25-летняя Гулабан – мать троих детей из местного индуистского сообщества. Недавно решила попробовать себя на новом поприще – стать водителем самосвала на местном угледобывающем предприятии. И она такая не одна. В округе нашлось ещё 29 женщин, готовых научиться водить 60-тонные машины.

[Гулабан, водитель, мать троих детей]:

«Я полностью готова водить самосвал, в том числе готова морально. Я уже умею водить. Водила маленькую машину, значит, смогу водить и грузовик. Всё то же самое».

Курсы вождения для женщин организовала угледобывающая компания Sindh Engro. Среди курсанток Гулабан – единственная, у кого уже есть навыки вождения. Всё благодаря тому, что в этом её поддерживает муж.

[Харджилал, муж Гулабан]:

«Для неё всё так сложилось, что она может водить машину. Если бы я ей сказал, что для неё это плохо, то она бы не водила».

Гулабан вдохновляет других женщин, которые на огромные машины смотрят пока с опаской. Ещё их вдохновляет перспектива получать по 40 тысяч рупий в месяц, это около 380 долларов США. Такова зарплата водителя самосвала в этой компании. Перспектива неплохая, особенно учитывая то, что женщинам в этом засушливом регионе на границе с Индией работу найти непросто.

[Раму, 29 лет, мать шестерых детей]:

«Если Гулабан может водить самосвал, так почему мы не можем? Нужно просто научиться водить так же быстро, как она».

На предприятии говорят: такая рабочая сила очень нужна. В Пакистане – нехватка электроэнергии, и добыча дешёвого угля в пустыне Тар – важный для страны проект. Здесь под песчаными дюнами залегает больше полутора миллиардов тонн этого «чёрного золота».

[Мосин Баббар, сотрудник угольной компании Sindh Engro]:

«В пакистанском регионе Тхарпаркар претворяется в жизнь энергетический проект, и нужно, чтобы женщины тоже учувствовали в этих переменах». [Мехвиш, инструктор по теории вождения]:

«День, когда они станут хорошими водителями самосвалов, будет самым счастливым в моёй жизни. Я наверное буду счастливее, чем они сами».

В автопарке компании сейчас 125 грузовиков. Но по мере углубления карьеров их количество планируют увеличить до 400. И в них обязательно найдётся место этим хрупким водительницам.