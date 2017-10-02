Порт Бенгази в Ливии открылся после трёхлетнего перерыва

Ливийский порт Бенгази официально возобновил работу после трёхлетнего перерыва. На открытие порта прибыл танкер из Тобрука с премьер-министром временного правительства на борту.

[Муфтах аль-Шахиби, пресс-секретарь порта]:

«Порт закрылся во время столкновений 15 октября 2014 года. С тех пор прошло три года. Теперь он официально открыт, и скоро мы начнём перевозить грузы».

В порт Бенгази обычно доставляли газ, нефтепродукты и различные товары. Теперь, как ожидается, затраты города на доставку таких грузов сократятся благодаря открытию порта.

[Белькасем Аль-Абадж, глава портов Ливии]:

«Мы сообщаем миру, что Бенгази – безопасный город. Он открыл свои двери для торговли и торговцев, а также – для кораблей и товаров из всех мирных стран. Бенгази преодолел кризис и покончил с войной».

Вооружённый конфликт в Ливии между правительственными войсками и исламистами разгорелся в середине мая 2014 года. Широкомасштабная воздушная и наземная операция армии началась в районе города Бенгази. Вскоре закрылись морской порт и аэропорт.

В начале июля этого года генерал Халифа Хафтар объявил о полном освобождении Бенгази. А уже в середине месяца возобновил работу воздушный порт.