Гигантские марионетки прогулялись по Женеве

Необычное театральное представление разыгралось на улицах Женевы. По ним прогулялись гигантские марионетки. Одна изображает старенькую бабушку, другая – её пятилетнюю внучку.

[жительница Женевы]:

«Эти глаза, этот взгляд, когда она вдруг поворачивает голову и смотрит на тебя, всё это как-то неожиданно. Она похожа на человека. Похожа на настоящего Пиноккио».

Рост марионетки-бабушки – восемь метров. Её кукольной внучки – шесть. С помощью тросов гигантскую девочку заставляют идти, поворачивать голову и даже лизать мороженое. В конце прогулки она устало присаживается и засыпает.

Представление подготовил французский уличный театр Royal de Luxe, выступающий по всему миру. Каждый раз он показывает новое шоу с гигантскими участниками.

[Жан-Люк Курку, директор театра Royal de Luxe]:

«Представления в Монреале, Гавре, или здесь, в Женеве, или в Сантьяго, в любых городах мира – неодинаковые. Мы придумываем новую историю и новые движения и потом показываем это».

На подготовку уличного спектакля в Женеве потребовалось несколько лет. Посмотреть выступление гигантских марионеток собрались тысячи человек.

[житель Женевы]:

«Вот это атмосфера! Дети кругом. И куклы на самом деле хороши. И очень впечатляет работа людей, которые управляют марионетками».

Уличный театр Royal de Luxe начал выступать в 70-х годах прошлого века. Он побывал во многих крупных городах мира. Каждое представление обычно длится несколько дней.