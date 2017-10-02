Финны попарились в сауне на высоте 120 метров над Хельсинки

Попариться в сауне и одновременно полюбоваться на Хельсинки с высоты 120 метров. Такое экстремальное развлечение предложила энтузиастам финская строительная компания. Она возводит в столице грандиозный торгово-развлекательный центр REDI. Одна из будущих услуг в нём – финская баня. Она расположится как раз на 120-метровой высоте.

[жительница Хельсинки]:

«Можно прочувствовать, каково это – попариться в сауне в 120 метрах над землёй, посмотреть на город и море, почти увидев Таллин. Таких ощущений больше нигде не испытаешь. В сауну, конечно, можно сходить, но такой панорамы не будет».

Побывать в сауне, воспарившей над городом, захотели 5000 человек. Однако счастливый приз выпал только 300 участникам лотереи.

[Тиина Ниеми, представительница компании SRV]:

«Мы предложили людям сыграть в лотерею. Победителям даётся возможность побывать в сауне с панорамным видом. Они могут подняться на сто метров вверх со своими друзьями и попариться».

Однако, как выяснилось, расслабиться в сауне смогли далеко не все.

[Хенрик Туомела, оператор крана]:

«Те, кто боится высоты, очень хотели назад на землю. Они сидели там совсем тихонько».

Впрочем, многие всё равно довольны.

[жительница Хельсинки]:

«Думаю, такое бывает раз в жизни. Было здорово и очень интересно».

Новый торгово-развлекательный центр строят в районе Каласатама. Он станет одним из крупнейших в Финляндии.