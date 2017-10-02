02 октября 2017
Телеканал NTD

Дроны в Австрии преодолевали препятствия четырёх стихий

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Австрийский пилот Бастиан Хакл был хозяином неба во время первого в своём роде состязания дронов в австрийском городе Шпильберг.

После двух дней интенсивных полётов он вышел вперёд под одобрительные возгласы местных болельщиков.

20-летний пилот проводил свой беспилотный аппарат по одной из сложнейших и самых уникальных трасс, когда-либо построенных для подобных соревнований. Препятствиями для дронов были четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух.

[Бастиан Хакл, победитель соревнования]:
«На старте я старался сохранять спокойствие. Я пропустил всех вперёд и последовал за ними. Потом с каждым кругом я пытался всё больше и больше вырываться вперёд».

В общей сложности участие принимали 18 команд из 14 стран мира.

Россиянин Владимир Иванов утратил лидирующую позицию уже с первого дня. В итоге на пьедестале он стоял на втором месте. Третьим стал поляк Мак Пошвальд.

Специально сделанные для соревнования дроны весят около 500 граммов каждый. Они летают со скоростью до 150 километров в час. Чтобы победить, пилотам нужно не только мастерски управлять машинами, но и прорабатывать стратегию.

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