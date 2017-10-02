Скульптуры дикой фауны из Красной книги представили в Москве

В Москве под открытым небом проходит выставка «Последний след». 2017-й в России – год экологии. Шесть скульптурных портретов представляют птиц и животных из Красной книги.

[Анастасия Дубач, автор выставки]:

«Я хотела показать, что животные – братья наши меньшие. Дикие и сильные, но хрупкие и беззащитные. Они нуждаются в нашей помощи и защите».

Чёрный гриф – самая крупная птица России. Священная для народов Тувы, а также – Тибета и Индии. В современном мире грифы часто не находят пропитания из-за сокращения числа диких копытных.

Все арт-объекты изготовлены из природных материалов, которые привезли из мест естественного обитания этих животных. Так, кусочки коры, собранные в Кавказском заповеднике, имитируют перья грифа. Каждая скульптура сделана с натуры.

[Анастасия Дубач, автор выставки]:

«У нас с ним были самые тёплые отношения. Он мне позировал. Очень любит позировать. Всё время поворачивается вместо профиля, в котором я хотела его сфотографировать, лицом. Наверное он считает, это его лучшая точка».

Между тем, дикий кабан – редких пример краснокнижного животного, чью популяцию восстановили. Кабан обитает у болот, прячась за высокой травой. Из неё-то и сделана скульптура. Жёсткая и щетинистая, трава напоминает шерсть кабана.

[Анастасия Дубач, автор выставки]:

«Вы знали, что кабаны не могут поднять голову вверх? Я об этом не знала, и они не могут на солнышко посмотреть. Покормить кабана можно, но голову он, как собачка, не поднимет. Нужно присесть».

Создавать зарисовки скульптур-художница начала весной. В это время проснувшиеся после зимней спячки звери поглощены поиском пропитания, не обращая большого внимания на окружающих. На создание каждой скульптуры уходило по 3 недели.

[посетительница]:

«Первое, что я подумала: из живых (материалов) оно сделано или нет. Порадовало, что они просто сделаны из даров природы». [посетитель]:

«Этот год – год экологии в России. Сложно переоценить его актуальность. Я вспоминаю, когда бываю в походах и вижу редких животных и думаю, что каких-то из них скоро не станет совсем».

Выставка проходит до конца года.