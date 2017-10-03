Индекс доверия с экономики Японии вырос до максимума за 10 лет

В третьем квартале этого года крупнейшие промышленники Японии были наиболее уверены в экономике страны за последние 10 лет. Индекс доверия Tankan каждые три месяца подсчитывает Банк Японии.

В июле-сентябре он подскочил до 22 пунктов с 17 в предыдущем квартале. Ранее прогнозировали, что повышение составит всего один пункт.

[Ёсихидэ Суга, спикер Кабинета министров Японии]:

«Я знаю, что ежеквартальное исследование Банка Японии показало, что индекс во всех индустриях поднялся на 15 пунктов, и что экономическое восстановление продолжается».

Как считают экономисты, рост стимулировали слабая иена, большие корпоративные прибыли и высокий международный спрос.

Повышение индекса означает, что в Японии будут расти зарплаты и внутреннее потребление. А это поможет поднять уровень инфляции до амбициозных 2%.

Аналитики также считают, что повышение поможет премьер-министру Синдзо Абэ убедить избирателей в том, что его экономическая политика «абэномика» приносит плоды. А это сыграет ему на руку во время выборов, которые намечены на 22 октября.

В настоящее время одним из главных ограничений роста экономики Японии является нехватка квалифицированной рабочей силы. Она достигла максимума за последнюю четверть века.