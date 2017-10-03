В Мехико ищут тела ещё шестерых пропавших без вести

Спустя две недели после землетрясения в Мехико продолжаются поиски пропавших без вести. Под руинами этого офисного здания, вероятно, находится ещё шесть тел. Более 40 погибших спасатели уже извлекли.

[Валентин Онате, представитель властей Мехико]:

«Найдены ещё два тела. Оба принадлежат мужчинам. В общей сложности найдены 43 погибших. 42 тела опознаны».

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября и вызвало большие разрушения. Погибли 326 человек, 187 из них – в Мехико. Около 2000 человек пострадали.

На поисково-спасательные операции власти отвели 72 часа. Однако после широкой критики общественности они продлили время.

[Роберто Кампа, уполномоченный по правам человека]:

«Мы уделяем поисковым работам больше внимания, чтобы выполнить наши обязательства перед семьями и сделать всё возможное для того, чтобы найти все тела. Сейчас это в приоритете».

Мощное землетрясение повредило в Мексике 11 000 зданий. Полторы тысячи из них пришлось снести. Примерно 10% повреждённых домов возвели после разрушительного землетрясения 1985 года, когда погибли около 10 000 человек. Прокуратура выясняет, почему новые дома были построены некачественно.