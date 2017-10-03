03 октября 2017
Телеканал NTD

Нобелевскую премию по медицине дали за изучение «биологических часов» тела

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Американские учёные Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг стали лауреатами Нобелевской премии 2017 года по физиологии и медицине. Награду им присудили за изучение молекулярных механизмов, которые контролируют «биологические часы».

Учёные помогли объяснить процессы, которые происходят в организме при нарушении суточного биоритма. Они также пришли к выводу, что подобные нарушения могут привести к ряду расстройств: от бессонницы и депрессии до болезней сердца.

[Томас Перлманн, секретарь Нобелевского комитета]:
«Лауреаты этого года изучали эту фундаментальную проблему и решили загадку того, как внутренние часы в большинстве клеток нашего тела воспринимают ежедневную смену дня и ночи и оптимизируют наши поведение и физиологию».

Исследованиями биологических часов, или как это называют – биоритмологией, сегодня увлекается всё больше учёных. И всё благодаря передовым открытиям Холла, Росбаша и Янга. Те пришли к выводу, что человеческий организм действует согласованно со сменой дня и ночи благодаря специальным генам.

Многие на основе этого исследования пытаются понять, в какое время, например, лучше принимать лекарства.

Физиология и медицина – первая дисциплина, в которой ежегодно объявляют лауреатов Нобелевской премии. Позже объявят обладателей премий в сферах физики, химии и литературы, а также лауреата премии мира.

Размер денежной награды составит 1 миллион 100 тысяч долларов. Награждение состоится 10 декабря.

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