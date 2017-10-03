В Лас-Вегасе выстроились очереди из желающих сдать кровь

В Лас-Вегасе на пунктах сдачи крови выстроились очереди. Люди приходят, чтобы помочь пострадавшим в результате стрельбы на фестивале кантри-музыки.

Инцидент произошёл вечером 1 октября. Он стал крупнейшим в истории США массовым убийством людей из огнестрельного оружия, побив печальный «рекорд» прошлогоднего происшествия в Орландо, когда мужчина расстрелял 49 посетителей ночного клуба. В Лас-Вегасе погибло не менее 59 человек, более 525 пострадали.

[Джон Шмитт, житель Лас-Вегаса, 71 год]:

«Я здесь, чтобы помочь пострадавшим. Надеюсь, они поправятся, и наша кровь им поможет». [Грег Уинтер, житель Лас-Вегаса]:

«Я вижу, что люди объединились, и это просто невообразимо. Повод ужасный, но так приятно видеть, что все откликаются, когда людям нужна помощь».

Стрелок находился в номере отеля на 32 этаже. Внизу на улице проходил фестиваль, собралось около 22 тысяч человек. Мужчина открыл по ним беспорядочную стрельбу из винтовки.

Очевидцы вспоминают произошедшее.

[Мишель Листер, жительница штата Калифорния]:

«Мы сидели на своих местах, и вдруг раздался звук, как при фейерверках. Мы смотрели и ждали салюта, но его не было. Потом звуки повторились, на сцене отключился свет, и все начали бежать. Мы оставались на местах – думали, что это просто перебои с электроэнергией, а потом кто-то сказал пригнуться. Мы побежали, пригнувшись, но застряли в углу, где была уличная еда. Мы просто легли там, а потом люди прорвали барьер из стоек с едой, мы выбежали и спрятались за полицейские машины». [Марк Грейербил, житель штата Мичиган]:

«Я только вышел из туалета, и бармены закричали, чтобы я пригнулся, и что там стрельба. Я удивился, я думал – это фейерверки. Люди вокруг меня начали ложиться на землю, и я тоже лёг, но потом понял, что должен вернуться за женой. Она была в секции рядом со сценой». [Джереми Бэрретт, житель Лас-Вегаса]:

«На меня вдруг побежала огромная толпа. Я пытался лавировать, не понимая, что происходит. Потом кто-то сказал, что там стрельба, и я просто схватил свою гитару и побежал. Было ужасно видеть столько людей, которые боятся за свою жизнь, и было так сложно справиться со страхом, поэтому я просто бежал». [Джойлин Рэймонд, жительница Лас-Вегаса]:

«Сердце плачет за погибших и их родственников… за человечество. За то, что подобные больные люди творят такие дела в отношении невинных людей, которые просто наслаждаются жизнью».

Когда подоспевший спецназ ворвался в номер отеля, стрелявший был уже мёртв. Предположительно, он совершил самоубийство. Рядом с ним полиция обнаружила 10 винтовок.

Личность преступника установлена. Это 64-летний пенсионер из тихого городка в штате Невада Стивен Пэддок. Предположительно, он действовал один, и у него имелись психологические проблемы. Ранее проблем с законом он не имел, за исключением нарушений правил дорожного движения.

Как сообщил его брат, Пэддок ездил в Лас-Вегас играть в азартные игры. Что именно побудило его на убийство людей, пока неизвестно. Никаких свидетельств возможной связи стрелка с террористическими группировками пока не обнаружено.

Президент США Дональд Трамп в своём Твиттер выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Он должен приехать в Лас-Вегас в среду.