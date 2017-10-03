В пустыне Атакама проходит 250-километровый забег на выносливость

В самой засушливой пустыне Земли – Атакаме, проходит 13-й международный забег на выносливость Atacama Crossing. Он стартовал на высоте 3000 метров над уровнем моря. Впереди – первый этап 250-километровой гонки. Его дистанция – 36 километров.

Спортсменам приходится бежать по горным тропам то вверх, то вниз. Под ногами мешаются камни, приходится преодолевать сопротивление ветра, порывы которого порой достигают 80 километров в час.

Итак, на первом этапе победителем среди мужчин стал американец Занди Мангольд. Он преодолел маршрут за 4 часа 10 минут. Вторым пришёл британец Иан Малкольм, уступив победителю 7 минут. Бельгиец Данни Свитцинк преодолел дистанцию за 4 часа 26 минут. Четвёртое и пятое места заняли британские бегуны.

Среди женщин победительницей на первом этапе вышла немецкая спортсменка Ангела Цеа. Её время – 4 часа 23 минуты. Второе место с результатом в 4 часа 40 минут заняла Катия Рахед из Ливана. На третьем – Хизер Яблоновски из Канады. Она пробежала дистанцию за 5 часов 33 минуты. Четвёртое место также досталось канадке. Пятой пришла австралийка.

Самым последним среди всех участников финишировал японец Юи Хирабаяси. Его время – 10 часов 10 минут.

Забег Atacama Crossing состоит из шести этапов. Он закончится 7 октября.

Этот забег – часть соревнований под названием «Четыре пустыни». Помимо Атакамы, марафоны проходят в Гоби, Сахаре и в заснеженной Антарктиде.