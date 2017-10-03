Компьютерные ретротехнологии представили в екатеринбургском музее

Ещё недавно эти компьютерные клавиатуры считались высокотехнологичными. Теперь же они выглядят как древние артефакты. В екатеринбургском антимузее Skynet представляют историю развития компьютерных технологий во всём мире.

Многим экспонатам – более 50-60 лет.

[Сергей Мартьянов, основатель музея Skynet]:

«Вот здесь представлен осциллограф. Это только экран самой первой ЭВМ 1950 года, называлась она М-1. И в качестве дисплея, в качестве вывода информации в те годы служил именно осциллограф, экран осциллографа».

Позже специалисты научились выводить изображение на экраны телевизоров, а затем преобразовали экраны в дисплеи и мониторы.

В музее собрано более 600 экспонатов со всего мира, несколько десятков из них – российские. Некоторые экспонаты нуждались в серьёзном ремонте. Необходимые детали также заказывали из разных стран, иногда приходилось импровизировать. Теперь же всё здесь в рабочем состоянии.

А вот это вентилятор старинного компьютера. Их устанавливали в шкафы ЭВМ.

[Сергей Мартьянов, основатель музея Skynet]:

«И таких вентиляторов в одном шкафу было пять. В большом зале могло стоять несколько десятков шкафов. И место, где располагался компьютер, – это всё было одним компьютером, эти шкафы, – называлось машинным залом. Можете представить, какой шум издавал один шкаф, и какой шум в целом был в помещении, где установлен компьютер».

Но наибольший интерес вызывает, конечно, игровой зал. Здесь можно узнать, какими были первые компьютерные игры, как они совершенствовались. У молодых гостей музея устаревшие технологии вызывают удивление. [посетитель музея]:

«Как они этим раньше пользовались».

В игровом зале представлены и очки виртуальной реальности, появлявшиеся ещё на заре развития этой технологии.

Каждый месяц музей посещают примерно 4000 человек. В основном, это школьники и студенты. Сотрудники музея говорят: их цель – так рассказать о прошлом, чтобы помочь строить будущее.