03 октября 2017
Телеканал NTD

ООН: 2 млн человек стали беженцами в 2017 году

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В этом году более двух миллионов человек, спасающихся от войн или преследований, стали беженцами. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«В 2017 году более двух миллионов человек бежали из своих стран. Многие из них прибывают в отдалённые приграничные районы, в бедные и неразвитые сообщества больными, покалеченными и голодными».

В число тех, кто стал в этом году беженцами, входят 650 тысяч жителей Южного Судана и 500 тысяч мусульман-рохинджа. Последние бегут из Мьянмы в Бангладеш, спасаясь от преследований со стороны военных. По словам Верховного комиссара, многие из них даже не имеют гражданства.

При этом беженцы всё чаще сталкиваются с ограничительной миграционной политикой, в том числе – в Европе и в США. Перед ними закрывают границы либо содержат в очень плохих условиях. К тому же в мире растёт нетерпимость по отношению к беженцам.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:
«Примерно один миллион 200 тысяч человек нуждаются в убежище. Но проблема в том, что в наличии имеется только чуть более 100 тысяч мест. Это на 43% меньше, чем в 2016 году».

По состоянию на 2016 год, во всём мире число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных конфликтов или по другим причинам, составляло 65 миллионов 600 тысяч человек.

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