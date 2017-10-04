Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн

Американские учёные Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн стали лауреатами Нобелевской премии 2017 года по физике. Их наградили за экспериментальное открытие гравитационных волн.

Существование кривизны пространства-времени, которую определяет рябь гравитационных волн, впервые предсказал столетие назад Альберт Энштейн. А когда в начале прошлого года это предсказание подтвердилось, в астрофизике произошла своего рода революция.

Волны обнаружили при помощи LIGO – лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории в США. Также в программе участвовал франко-итальянский детектор гравитационных волн Virgo. Сигнал исходил от слияния двух чёрных дыр.

[Горан К. Ханссон, директор Королевской академии наук]:

«Шведская королевская академия наук решила присудить одну половину Нобелевской премии по физике 2017 года Райнеру Вайссу, и вторую – Барри Бэрришу и Кипу Торну. Они – участники совместного проекта LIGO-Virgo. Награждаются за создание детекторов LIGO и наблюдение за гравитационными волнами».

Нобелевская премия по физике присуждается с 1901 года. За всё время наград в этой области удостоились всего две женщины.

Торжественное награждение по традиции состоится в Стокгольме в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля – 10 декабря.