04 октября 2017
Телеканал NTD

Злоумышленники 4 месяца рыли тоннель к Банку Бразилии

| 0

Полициейским Сан-Паулу удалось предотвратить, возможно, крупнейшее ограбление в бразильской истории. Они обнаружили тоннель длиной почти полкилометра, ведущий к зданию Банка Бразилии, где хранится более 300 миллионов долларов. Их-то и планировали украсть злоумышленники.

Тоннель они начали рыть четыре месяца назад. Вход находился в жилом доме.

[Фабиу Пинейрос, представитель властей]:
«В июне этого года они арендовали дом за 600 долларов в месяц. Владелец дома не виноват, он также жертва обмана, как и общество».

В подготовке к ограблению участвовали 16 человек. На двухметровой глубине они вырыли тоннель полтора метра высотой. Стены тоннеля злоумышленники укрепляли деревянными и стальными балками. Внутрь проведено электричество.

В проведение всех этих работ каждый из горе-грабителей вложил более 60 тысяч долларов.

[Фабиу Пинейрос, представитель властей]:
«По нашим оценкам, на подготовку было потрачено более миллиона долларов США».

Злоумышленники так осторожно проделали всю работу, что соседи ничего не заметили. Планы неудавшихся грабителей раскрыла полиция. Сейчас все они задержаны.

По данным правоохранителей, среди арестованных – и инициатор всей этой затеи.

Злоумышленники 4 месяца рыли тоннель к Банку БразилииМишелу Темеру не доверяют уже 92% бразильцевВ Бразилии за день арестовали 80 наркоторговцев, поставлявших в Европу кокаинС историей Рио-де-Жанейро знакомит приложение на смартфонеПолиция Тайваня готовит к службе щенков лабрадоров-ретриверовВ Бразилии второе кораблекрушение за неделю: 22 погибшихВ Бразилии пытаются защитить леса Амазонии от пожаров и вырубкиПариж начал активно переманивать лондонские банки перед «брекситом»Бывшая наркоманка собирает мусор, чтобы очистить планетуВ Лас-Вегасе выстроились очереди из желающих сдать кровь

Короткая ссылка на эту страницу:
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.