Злоумышленники 4 месяца рыли тоннель к Банку Бразилии

Полициейским Сан-Паулу удалось предотвратить, возможно, крупнейшее ограбление в бразильской истории. Они обнаружили тоннель длиной почти полкилометра, ведущий к зданию Банка Бразилии, где хранится более 300 миллионов долларов. Их-то и планировали украсть злоумышленники.

Тоннель они начали рыть четыре месяца назад. Вход находился в жилом доме.

[Фабиу Пинейрос, представитель властей]:

«В июне этого года они арендовали дом за 600 долларов в месяц. Владелец дома не виноват, он также жертва обмана, как и общество».

В подготовке к ограблению участвовали 16 человек. На двухметровой глубине они вырыли тоннель полтора метра высотой. Стены тоннеля злоумышленники укрепляли деревянными и стальными балками. Внутрь проведено электричество.

В проведение всех этих работ каждый из горе-грабителей вложил более 60 тысяч долларов.

[Фабиу Пинейрос, представитель властей]:

«По нашим оценкам, на подготовку было потрачено более миллиона долларов США».

Злоумышленники так осторожно проделали всю работу, что соседи ничего не заметили. Планы неудавшихся грабителей раскрыла полиция. Сейчас все они задержаны.

По данным правоохранителей, среди арестованных – и инициатор всей этой затеи.