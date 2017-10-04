Король Испании назвал действия властей Каталонии опасными

Размахивая неофициальными флагами, символизирующими борьбу Каталонии за независимость, тысячи человек продолжают протестовать в центре Барселоны. В воскресенье в этом автономном сообществе Испании состоялся референдум о независимости. Испанский конституционный суд признал его незаконным.

Голосование сопровождалось стычками с полицией, которая пыталась не пустить людей на участки. Стражи порядка изымали урны для голосования, толкали избирателей и пускали в ход резиновые пули и дубинки. Пострадало около 900 человек.

Протестующие призывают Европу помочь им в отстаивании своих прав.

При этом Европейская комиссия объявила, что ситуация в Каталонии – это внутренняя проблема Испании.

[Маргаритис Схинас, представитель главы Еврокомиссии]:

«Согласно конституции Испании, голосование в Каталонии было незаконным. Как неоднократно говорил председатель Юнкер, Европейская комиссия считает это внутренним делом Испании, и решать его нужно согласно конституции страны».

Король Испании Филипп VI назвал поведение властей Каталонии опасным.

[Филипп VI, король Испании]

«Каталонское общество сломлено и разделено конфликтом. Власти региона подорвали чувства общности и солидарности, которые объединяют всех испанцев. Их безответственное поведение также, возможно, поставило под угрозу экономическую и социальную стабильность Каталонии и всей Испании».

Сами каталонцы говорят, что король в своей речи их проигнорировал.

[житель Каталонии]:

«Он не сказал ничего нового. Это жалкая речь, направленная на испанцев за пределами Каталонии. Он не сказал ничего тем двум миллионам человек, которые голосовали и которые протестуют».

Президент Каталонии Карлес Пучдемонт призвал испанские власти начать переговоры о новом статусе региона. В противном случае он грозит в одностороннем порядке объявить о независимости.

При этом, власти Испании, согласно конституции, могут взять регион под контроль. Однако это, вероятно, выльется, в ещё более ожесточённые протесты.

Явка на референдуме оказалась ниже, чем предполагалось, и составила около 42%.