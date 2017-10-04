Гигантский дом Lego открылся в Дании

В датском городе Биллунн распахнул двери новый центр развлечений – Lego House. Необычное здание похоже на знаменитый конструктор. Оно словно выложено из гигантских кирпичей Lego. Всего их – 21.

На открытие Lego House присутствует и наследный принц Дании с детьми и супругой кронпринцессой Мэри.

[кронпринцесса Мэри]:

«В мире Lego можно построить всё, что сумеешь придумать. К счастью, есть те, у кого была фантазия, и видение того, как претворить её в жизнь. Поэтому мы можем стоять сегодня здесь – в доме Lego, посвящённом игре и творчеству».

Владелец компании говорит: идея строительства Lego House возникла благодаря поклонникам детского конструктора.

[Кьелль Кирк Кристиансен, владелец компании Lego Group]:

«За прошедшие годы я встретил много любителей Lego – и детей, и взрослых. И очень часто во время таких встреч я видел новые способы игры с конструктором. Этот невероятно творческий подход часто оказывался за пределами моих самых смелых ожиданий или фантазий».

Центр Lego House спроектировал датский архитектор Бьярке Ингельс. Здание занимает 12 тысяч квадратных метров. Здесь разместились три ресторана, магазин игрушек Lego и четыре игровые площадки. Есть и галерея. В ней представлены экспонаты, которые рассказывают об истории Lego. Также выставлены творения поклонников конструктора.

Компанию Lego в 1932 году основал датчанин Оле Кирк Кристиансен. Его желанием было создавать игрушки, развивающие воображение, изобретательность и творческие способности детей. Все кирпичики Lego, выпущенные с 1958 года, совместимы с элементами, которые делают сейчас.