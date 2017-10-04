Сенбернар с самым длинным языком в мире вошёл в Книгу Гиннесса

Длинный язык – не всегда недостаток. Например, восьмилетний сенбернар из Южной Дакоты благодаря такой особенности попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Язык собаки вырос до 18 с половиной сантиметров, что официально и зарегистрировали представители Книги.
Рекордсменку зовут Мочи Мо Рикерт. Свой язык она охотно демонстрирует после вкусного угощения.
[Карла Рикерт, владелица сенбернара]:
«Она очень любит арахисовое масло. Поэтому мы с его помощью демонстрируем её язык. Так что она может показать вам его впечатляющую длину и то, как им облизывается».
В семье Карлы Рикерт Мочи Мо появилась шесть лет назад. Её взяли из приюта.
Предыдущим рекордсменом мира был пекинес по кличке Пагги. Длина его языка – 11 сантиметров 43 миллиметра.