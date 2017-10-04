Сенбернар с самым длинным языком в мире вошёл в Книгу Гиннесса

Длинный язык – не всегда недостаток. Например, восьмилетний сенбернар из Южной Дакоты благодаря такой особенности попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Язык собаки вырос до 18 с половиной сантиметров, что официально и зарегистрировали представители Книги.

Рекордсменку зовут Мочи Мо Рикерт. Свой язык она охотно демонстрирует после вкусного угощения.

[Карла Рикерт, владелица сенбернара]:

«Она очень любит арахисовое масло. Поэтому мы с его помощью демонстрируем её язык. Так что она может показать вам его впечатляющую длину и то, как им облизывается».

В семье Карлы Рикерт Мочи Мо появилась шесть лет назад. Её взяли из приюта.

Предыдущим рекордсменом мира был пекинес по кличке Пагги. Длина его языка – 11 сантиметров 43 миллиметра.