Императорскую чашу продали на аукционе за рекордные $37,7 млн

900-летнюю фарфоровую чашу продали на аукционе в Гонконге за рекордную сумму. Анонимный покупатель отдал за неё 37 миллионов 700 тысяч долларов США. Это больше всего за всю историю продажи китайского фарфора на аукционах.

Как сообщили в Sotheby’s, небольшую зелёно-голубую чашу сделали приблизительно в X-XI столетии во времена династии Сун. Обжиг проводили в самой престижной императорской мастерской под названием «Жу Гуаньяо». Отсюда и название техники – «Жу».

Уникальность изделия в том, что подобных в мире есть всего 79. Большая часть из них принадлежат государству. Только четыре предмета посуды находятся в частных руках.

[Николас Чхоу, замглавы азиатского отделения Sotheby’s]:

«Почти каждый день я получаю электронные письма, где пишут: “Я заполучил фарфор «Жу»”. И так далее. Но на самом деле в частных коллекциях есть только четыре предмета в технике «Жу». Это чрезвычайно редкие изделия, которые невозможно найти».

Имя и национальность покупателя на разглашаются. Известно лишь, что до рекордной цену удалось поднять благодаря большому интересу со стороны покупателей из материкового Китая.

[Николас Чхоу, замглавы азиатского отделения Sotheby’s]:

«Мы не ожидали такой цены, но мы знали, что будет схватка. Каждый раз, когда появляется посуда «Жу», происходит битва».

Прошлый рекорд установили в 2014 году тоже в Гонконге. Тогда 500-летнюю императорскую чашу продали за 36 миллионов 100 тысяч долларов.