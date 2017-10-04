04 октября 2017
Телеканал NTD

Императорскую чашу продали на аукционе за рекордные $37,7 млн

| 0

900-летнюю фарфоровую чашу продали на аукционе в Гонконге за рекордную сумму. Анонимный покупатель отдал за неё 37 миллионов 700 тысяч долларов США. Это больше всего за всю историю продажи китайского фарфора на аукционах.

Как сообщили в Sotheby’s, небольшую зелёно-голубую чашу сделали приблизительно в X-XI столетии во времена династии Сун. Обжиг проводили в самой престижной императорской мастерской под названием «Жу Гуаньяо». Отсюда и название техники – «Жу».

Уникальность изделия в том, что подобных в мире есть всего 79. Большая часть из них принадлежат государству. Только четыре предмета посуды находятся в частных руках.

[Николас Чхоу, замглавы азиатского отделения Sotheby’s]:
«Почти каждый день я получаю электронные письма, где пишут: “Я заполучил фарфор «Жу»”. И так далее. Но на самом деле в частных коллекциях есть только четыре предмета в технике «Жу». Это чрезвычайно редкие изделия, которые невозможно найти».

Имя и национальность покупателя на разглашаются. Известно лишь, что до рекордной цену удалось поднять благодаря большому интересу со стороны покупателей из материкового Китая.

[Николас Чхоу, замглавы азиатского отделения Sotheby’s]:
«Мы не ожидали такой цены, но мы знали, что будет схватка. Каждый раз, когда появляется посуда «Жу», происходит битва».

Прошлый рекорд установили в 2014 году тоже в Гонконге. Тогда 500-летнюю императорскую чашу продали за 36 миллионов 100 тысяч долларов.

Императорскую чашу продали на аукционе за рекордные $37,7 млнVolvo будет обмениваться технологиями с Geely HoldingЛьдом, арбузами и душем спасают от жары питомцев Пекинского зоопаркаАльтернативная экскурсия по Гонконгу: квартиры-гробы и бездомныеИностранные фирмы по очистке сточных вод нашли золотую жилу в КитаеМешок для сбора породы с Луны ушёл с молотка за $1,8 млнОман надеется на китайские миллиарды, чтобы построить город в пустынеС улиц Гонконга исчезают неоновые вывескиШифровальную машину «Энигма» купили за 100 евро, а продали за 45 000Конкурс по завариванию чая по-гонконгски выиграла участница из Шанхая

Короткая ссылка на эту страницу:
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.