В Брюсселе начали чистить самое известное строение города

Это Атомиум – одна из главных достопримечательностей и символов Брюсселя. А если на нём висят промышленные альпинисты – значит, настало время чистки.

В следующем году строение отпразднует своё 60-летие. Но до блеска эти сферы натирают не только в юбилеи, а каждый год.

[Оливье Делекосс, руководитель бригады по очистке строения]:

«Нам всегда очень интересно чистить Атомиум. Каждый из нас гордится этой работой, поскольку это символ Бельгии. Это самое известное строение Бельгии, и мы очень гордимся этим. Каждый год мы надеемся, что нас пригласят, ведь есть очень и очень много промышленных альпинистов, которые мечтают об этой работе».

Обычно Атомиум чистят летом, поскольку химические средства несовместимы с дождевой водой. Команда надеется, что в ближайшие дни осадков не будет. Работы будут продолжаться около двух недель.

Атомиум построили в 1958 году. Это символ атомного века и мирного использования атомной энергии. Всего в конструкции девять сфер диаметром 18 метров каждая. Они соединены трубами. В некоторых есть эскалаторы. В верхней сфере находятся смотровая площадка и ресторан.

Вся конструкция – это один из фрагментов кристаллической решётки железа. Изначально Атомиум был покрыт алюминием. Однако после капитального ремонта его оболочка стала стальной.

Высота конструкции – 102 метра.