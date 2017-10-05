Первопроходцы криоэлектронной микроскопии получат «Нобеля» по химии

Швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон разделят в этому году Нобелевскую премию по химии. Учёных удостоили награды за разработку криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Она позволяет лучше рассмотреть биомолекулы.

[Йохан Аквист, член Нобелевского комитета по химии]:

«Это абсолютно по-новому показало, как работают биомолекулы. Мы можем рассмотреть атомный состав больших молекулярных комплексов любого типа. Мы можем видеть, как расположены все атомы. Раньше в больших молекулах, больших комплексах это было увидеть сложно».

Благодаря работе учёных, биохимия вошла в новую эру. Теперь можно замораживать биомолекулы в движении. Затем рассматривать при сильном приближении. Это позволяет визуализировать многие ключевые процессы.

[Йохан Аквист, член Нобелевского комитета по химии]:

«Структуру вируса Зика определили именно так. Вирусы – это очень и очень большие молекулярные скопления с оболочкой из молекул белка. Это сфера с генетическим материалом под оболочкой. В случае с Зикой теперь можно детально рассмотреть атомный состав и придумать, как уничтожить вирус».

Нобелевскую премию по химии наряду с наградами в других областях ежегодно присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме, согласно завещанию шведского химика Альфреда Нобеля. За выдающие достижения премию присуждают также в области физиологии и медицины, физики и литературы. Кроме того, каждый год определяют лауреата Нобелевской премии мира.

Награждение состоится 10-го декабря.