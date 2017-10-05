05 октября 2017
Телеканал NTD

На водном объекте Олимпиады в Токио превышено содержание бактерий

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В Морском парке Одайба, где пройдут олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде, содержание кишечной палочки превышает допустимые нормы в 20 раз. Об этом сообщили организаторы Олимпиады-2020.

По их словам, повышенной содержание этих бактерий вызвано плохой погодой. Они попали в водоём парка вместе с морскими водами во время сильных дождей.

[Джон Коутс, вице-президент МОК]:
«Мы наблюдаем за действиями муниципальных властей Токио, смотрим, что они планируют предпринять для решения этих вопросов и для того, чтобы гарантировать безопасность здоровья спортсменов, которые будут участвовать в этих соревнованиях».

Тесты проводили в течение 26 дней с июля по сентябрь. Они показали, что качество воды соответствовало нормам только в течение десяти дней для плавания на открытой воде и только шесть дней – для триатлона.

Оргкомитет «Токио-2020» обещает исправить ситуацию. Для этого в Морском парке Одайба установят подводные экраны. Они ограничат поступление воды с кишечными палочками из моря во время дождей.

Кроме того, оргкомитет намерен вносить изменения в расписание соревнований в случае дождливой погоды.

[Кодзи Мурофуси, директор оргкомитета Олимпиады-2020]:
«Поскольку результаты тестов были не очень хорошие, особенно после дождя, мы как оргкомитет «Токио-2020» хотим рассмотреть этот вопрос всесторонне».

Летние олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. По предварительным оценкам, в соревнованиях примут участия более 12 тысяч спортсменов из 205 стран.

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