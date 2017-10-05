Amnesty International призывает ЕС не депортировать людей в Афганистан

Нестабильная ситуация с безопасностью в Афганистане делает депортацию людей в эту страну незаконной. Об этом заявили представители правозащитной организации Amnesty International. Они призвали Европейский союз прекратить высылку афганцев на родину, поскольку там они подвергаются большой опасности.

[Иверна Макгован, глава отделения Amnesty International в ЕС]:

«В Афганистане нет районов, которые были бы безопасны для вернувшихся людей. Мы призываем наложить мораторий на высылку, пока страна не станет более безопасной».

Однако в Евросоюзе всех приехавших из Афганистана рассматривают как трудовых мигрантов. В ближайшее время количество депортаций будет только расти. Это часть нынешней стратегии блока, которая также включает укрепление внешних границ.

По данным Amnesty International, в прошлом году из ЕС в Афганистан депортировали 9460 человек. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.

[Анна Ши, представитель Amnesty International]:

«Я никогда не видела более испуганных людей, чем люди в Кабуле. Они боятся стать жертвами теракта, получить ранение. Они также боятся, что станут непосредственным объектом для нападения».

По словам правозащитников, в Афганистане повсеместно применяются внесудебные казни и пытки, нарушаются права человека. И происходит это как на подконтрольных правительству территориях, так и в зонах, которые находятся в руках вооружённых группировок. А таких в стране, по мнению правозащитников, более 20. Среди них – запрещённые в России и других странах «Талибан», «Аль-Каида» и ИГИЛ.