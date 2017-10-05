В Мехико нашли тело последнего пропавшего без вести после землетрясения

В Мексике обнаружили тело последнего пропавшего без вести в результате землетрясения, которое произошло более двух недель назад.

Тело мужчины извлекли из-под обломков офисного здания в престижном районе столицы. В целом эта постройка погребла под собой около 50 человек.

[Луис Фелипе Пуэнте, глава ведомства защиты населения]:

«Хочу сообщить, что мы обнаружили последнее тело и вернули его родственникам. Господин президент, хочу проинформировать вас, что больше нет сообщений о пропавших в результате землетрясения 19 сентября».

Таким образом, общее число жертв – более 330 человек. Повреждено 11 тысяч домов. Из них полторы тысячи придётся снести – восстановлению они не подлежат.

Изначально власти Мексики дали на работу поисково-спасательным командам всего 72 часа, после чего все операции должны были свернуть. Было очевидно, что найти тела всех погибших за это время вряд ли удастся, и со стороны общественности посыпалась жёсткая критика. Президента обвиняли в плохом управлении, а также в том, что он урезал финансирование служб быстрого реагирования. После этого время спасателям продлили.

[Энрике Пенья Ньето, президент Мексики]:

«Теперь же мы можем сказать, что поисково-спасательная операция в местах обрушения завершена, и мы переходим к скоординированному процессу реконструкции».

Также предстоит провести много проверок. После разрушительного землетрясения 1985 года в Мехико, которое погубило 10 тысяч человек, в столице ввели новые, более строгие правила строительства. Однако среди зданий, рухнувших в результате недавнего землетрясения, 10 процентов оказались из тех, что построили уже после 1985 года. Власти обещают расследовать, почему это произошло, и выявить виновных.