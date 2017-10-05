Сотни светящихся фонариков взмыли в небо над Тайванем

На Тайване проходит праздник Середины осени. Его также называют праздником Луны. В Тайбэе впервые к этому фестивалю приурочили популярную традицию пускать в небо фонарики. Обычно это делают в последний день Нового года по лунному календарю.

На площади собрались сотни человек. Все ждут, когда будет готов самый большой фонарик с надписями на боках. Вместе с ним в небо взмывают десятки фонариков размерами поменьше.

Эта традиция связана с пожеланиями благополучия, особенно, – семейного.

[туристка из России]:

«Это старая китайская история о супружеской паре, которая была счастлива. Однако жена решила выпить волшебный эликсир и улетела на Луну. После этого супруги не смогли воссоединиться, и муж сильно грустил. Так что во время этого праздника самое главное – быть рядом с семьёй, с друзьями».

Праздник середины осени посвящён богине Чанъэ. Один из мифов гласит, что она была супругой меткого стрелка Хоу И, который спас людей от гибели и в награду получил эликсир жизни. Но красавица Чанъэ втайне от мужа выпила волшебное снадобье сама и улетела на Луну. А Хоу И после смерти отправился на Солнце. С тех пор супруги встречаются только раз в году – в середине осени.

В этот день принято любоваться Луной и угощать друг друга «лунными пряниками», которые символизируют единство семьи. Ну а теперь праздник стал ещё краше благодаря запуску фонариков.

[житель Тайбэя]:

«Мы из Тайбэя, мы студенты, учимся в Тайбэе. Пришли сюда, потому что хотели увидеть и почувствовать, каково это – вместе со всеми запускать в небо фонари». [жительница Тайбэя]:

«Это берёт за душу. Думаю, это очень трогательно».

Праздник Середины осени отмечают уже несколько тысячелетий. В этот день желают друг другу счастья и долгой жизни.