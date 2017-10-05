Еврокомиссия проведёт масштабную реформу системы НДС

Европейская комиссия предложила внести изменения в систему сбора налога на добавленную стоимость в Евросоюзе. Реформа призвана закрыть все лазейки и остановить налоговые махинации.

Она также не позволит компаниям уклоняться от уплаты налогов путём размещения офисов в странах с низким уровнем НДС. Согласно новым правилам, корпорации должны будут платить налог в той стране, где продаются их товары или услуги.

[Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике]:

«При трансграничной деятельности будет применяться НДС страны, где находится покупатель. То есть фирма-поставщик должна будет использовать тарифы страны-покупателя. Компании будут пользоваться онлайн-порталом, так называемой единой кассой».

По словам еврокомиссара по экономике Пьера Московиси, предложение должны утвердить все страны-члены ЕС. Если это произойдёт, то масштабы налоговых махинаций при трансграничных операциях в ЕС сократятся на 80%.

Между тем, Евросоюз пытается взыскать неуплаченные налоги с американских Amazon и Apple. Ранее на обе компании наложили крупные штрафы. Еврокомиссия считает, что они пользовались необоснованными налоговыми льготами в европейских странах, где размещены их представительства. Amazon – в Люксембурге, а Apple – в Ирландии.

Первая должна уплатить в качестве штрафа 294 миллиона долларов. Вторая – 13 миллиардов.

Еврокомиссия уже подала иски в Европейский суд на люксембургское и ирландское правительства за то, что те до сих пор не взыскали необходимые суммы с оштрафованных компаний.

[Маргрет Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции]:

«Amazon удалось перевести три четверти своих доходов из компании-оператора в компанию-держатель. То есть из компании, которая облагается налогами в Люксембурге, в компанию, которая не облагается. В результате три четверти доходов Amazon в Европе не облагались налогами».

В свою очередь, власти Люксембурга и Ирландии говорят, что никаких налоговых преимуществ не предоставляли.