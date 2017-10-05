Зрелищные гонки на буйволах: тайцы отмечают начало сбора урожая

Традиционные гонки на буйволах в тайской провинции Чонбури привлекли сотни зрителей. Местные фермеры устроили забег на этих огромных животных, чтобы отпраздновать начало сбора урожая риса.

Сильные впечатления от зрелища получают как сами тайцы, так и гости страны.

[туристка из России]:

«Я наслаждаюсь, тем что меня здесь окружает. У меня камера, и я сделала уже десятки фотографий. Я знаю, что гонки на буйволах проходят только здесь. Это уникально, и это здорово, фантастика».

Обычная работа домашних буйволов – не торопясь идти с плугом по рисовому полю. Но во время гонок они превращаются в настоящих спринтеров. Правда, наездникам не всегда удаётся направить животных в нужную сторону. При этом с виду весёлой забаве предшествуют месяцы тренировок.

Владельцы очень любят своих буйволов, ведь они кормильцы семьи.

[владелец буйволов]:

«Я забочусь о буйволах как о собственных детях, они едят лучше меня. Иногда я голоден, но иду косить для них траву, забочусь, чтобы им было хорошо. Если им жарко, включаю вентилятор. Я потратил почти 3000 долларов, чтобы построить для них сарай».

Сейчас буйволов содержат немногие: животных на полях заменила техника. Правительство Таиланда поддерживает проведение праздников с участием буйволов, чтобы сохранить традиционные методы ведения сельского хозяйства.

[владелец буйволов]:

«Я рад, что такое мероприятие проходит каждый год. Так мы сможем передать эту традицию следующим поколениям».

В гонках участвуют 80 буйволов разных возрастов, поэтому их делят на пять категорий. Наездники победивших животных получают приз в размере 230 долларов.