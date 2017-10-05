Для людей с проблемами слуха разработали очки для похода в театр

Отрывок одного из спектаклей Национального театра в Лондоне. На сцене всё как обычно. Но в зале все зрители – в особых очках. Это новая технология, которая позволяет глухим и людям с нарушениями слуха видеть субтитры виртуальной реальности.

Один из волонтёров, испытывающих новую технологию, говорит, что раньше в театре ей приходилось терпеть некоторые неудобства. Например, прочитать по губам не всегда представляется возможным. А иногда мешают посторонние шумы.

[Рут Уилкинсон, волонтёр]:

«Часто, когда на мне слуховой аппарат, то мешают фоновые звуки. В зале должна быть гробовая тишина, чтобы я что-то услышала. Если человек рядом шуршит, то мой аппарат не понимает, я хочу слушать звуки на сцене или шуршание».

Увидеть, как выглядят эти субтитры можно только надев очки. Камера не может заснять текст. Однако, согласно описанию, текст всплывает рядом с говорящими актёрами.

[Рут Уилкинсон, волонтёр]:

«Это удивительная технология. Можно увидеть театральную постановку с субтитрами в любое время. Во время представления титры всплывают прямо возле актёра. Это новая технология, текст появляется с некоторой задержкой, но я уверена, что её усовершенствуют».

В Национальном театре уже предусмотрена функция для глухих. Здесь установлен небольшой экран, на котором показывают субтитры. Однако обычно текстовое сопровождение обеспечивают для некоторых спектаклей, и в основном – утром.

[Джонатан Саффолк, технический специалист театра]:

«В очках можно сидеть в любом месте в зале. Не обязательно садиться в определённую зону, откуда видно экран. Можно прийти с друзьями, родственниками, сидеть в любом месте зала и смотреть спектакль».

Технологию пока тестируют. Однако театр планирует сделать все свои спектакли доступными для людей с проблемами слуха.

В Великобритании зарегистрировано около 11 миллионов человек, у которых наблюдается полная или частичная потеря слуха. Из них 900 тысяч практически не слышат или полностью глухие. При этом, население страны – стареющее. По прогнозам, к 2035-му проблемы со слухом могут быть у каждого пятого британца.