05 октября 2017
Телеканал NTD

Солнечные батареи спасли теплицы пуэрториканца после урагана «Мария»

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На острове Пуэрто-Рико в Карибском море продолжается восстановление после урагана «Мария». Многие районы остаются без электричества. Но один владелец теплиц уже возобновил работу. Всё благодаря его инвестициям в солнечную энергию.

Эктор Сантьяго установил 244 солнечных панели шесть лет назад. Потратил на это 300 тысяч долларов.

В результате бедствия почти вся система энергоснабжения острова была нарушена. А источник электричества Сантьяго сохранился.

Говорит, до ураган люди не понимали, зачем он инвестировал такую большую сумму в солнечные панели.

[Эктор Сантьяго, владелец тепличного хозяйства]:
«Они говорили: “Ты с ума сошёл. Почему ты тратишь на это столько денег?”»

Но после урагана пятой категории Эктор смог быстро восстановить работу, хотя его теплицы тоже сильно пострадали. Сейчас солнечной энергии хватает на работу двух водных насосов.

Предприниматель продаёт декоративные цветы. Уверен, что после нашествия стихии интерес к зелёным технологиям будет расти.

[Эктор Сантьяго, владелец тепличного хозяйства]:
«В последние годы правительство уделяет этому много внимания. Многие общественные учреждения используют солнечную энергию».

Это подтверждают и местные производители солнечных батарей. По их прогнозу, спрос с каждым годом будет увеличиваться на 20%.

Конечно, четверть солнечных батарей на ферме Эктора тоже пострадали от летающего мусора во время урагана. Но, по крайней мере, ему не приходилось волноваться о падении деревьев на электропровода.

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