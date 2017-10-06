Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Британец японского происхождения Кадзуо Исигуро стал обладателем Нобелевской премии по литературе 2017 года.

[Сара Даниус, постоянный секретарь Королевской академии наук]:

«Нобелевская премия по литературе 2017 присуждается английскому писателю Кадзуо Исигуро, который в романах, обладающих большой эмоциональной силой, раскрыл пропасть, лежащую под нашей иллюзорной связью с миром».

Исигуро родился в японском городе Нагасаки. В Великобританию его семья эмигрировала, когда ему было шесть лет.

Самые известные его романы – «Остаток дня» и «Не отпускай меня». По книгам сняты одноимённые фильмы. За «Остаток дня» Исигуро получил Букеровскую премию. А «Не отпускай меня» попал в список 100 лучших англоязычных романов XX и XXI столетия по версии журнала «Тайм».

Произведения Исигуро переведены более чем на 30 языков мира, включая русский.

Нобелевская неделя началась с объявления лауреатов премии по физиологии и медицине. Премия досталась американским учёным Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, которые контролируют «биологические часы».

Учёные помогли объяснить процессы, которые происходят в организме при нарушении суточного биоритма. Они также пришли к выводу, что человеческий организм действует согласованно со сменой дня и ночи благодаря специальным генам.

В области физики лауреатами стали тоже американские учёные –

Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн. Их наградили за экспериментальное открытие гравитационных волн при помощи LIGO – лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории в США. Сигнал исходил от слияния двух чёрных дыр.

Наконец, нобелевскую премию по химии разделят швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. Учёных удостоили награды за разработку криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. Она позволяет лучше рассмотреть биомолекулы.

Нобелевские премии ежегодно присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме. Награждение по традиции состоится 10 декабря, в день смерти основателя премии, шведского химика Альфреда Нобеля.