Конституционный суд Испании запретил заседание парламента Каталонии

Испания пытается не допустить того, чтобы Каталония в одностороннем порядке объявила о независимости. В четверг Конституционный суд в Мадриде запретил каталонскому парламенту проводить намеченное на 9 октября заседание. На нём президент региона Карлес Пучдемонт обещает сделать заявление об отделении.

Пока неизвестно, выполнит ли парламент этот запрет. Ранее, 1 октября, в Каталонии прошёл референдум о независимости, также вопреки запрету со стороны Конституционного суда Испании.

В регионе продолжаются протесты сторонников независимости. Волну негодования усилили действия испанской полиции в день референдума. Стражи порядка пытались не допустить людей на пункты голосования. В ходе стычек они применяли дубинки и резиновые пули. Пострадало около 900 человек.

[житель Барселоны]:

«Это один из многих шагов, которые предпринимают власти Испании. Они постоянно нам угрожают, мы к этому уже почти привыкли. Не могу представить, что полиция будет арестовывать политиков в парламенте».

Явка на референдуме составила только 42%. Это означает, что многие не поддерживают отделение.

[житель Барселоны]:

«Думаю, решение суда правильное. Каталония принимает решение в одностороннем порядке, так что надо было что-то сделать, чтобы помешать этому намерению в понедельник».

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал правительство Каталонии отказаться от объявления независимости. Ранее Еврокомиссия заявила, что референдум был незаконным, и что Каталония не сможет автоматически стать частью ЕС. Кроме того, король Испании сказал, что сторонники независимости региона нарушили Конституцию, проведя референдум.

На фоне усиления кризиса два крупных испанских банка решили перенести свои главные офисы из Каталонии в другие части Испании.