Оружейная амнистия в Австралии: сдали 51 тысячу единиц

6 октября в Австралии завершается оружейная амнистия, которую объявляли на три месяца. За это время австралийцы добровольно сдали властям около 51 тысячи единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Это примерно пятая часть всего нелегального оружия в стране.

Подобную амнистию провели в стране впервые за 20 лет.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Каждая из этой 51 тысячи единиц оружия могла пойти в ход, могла быть использована в преступлении, в котором могли быть убиты австралийцы. Но теперь этого не произойдёт. Это оружие собрали и уничтожат. Всё это теперь не на улицах и никому не навредит».

В Австралии действуют строгие законы в отношении владения оружием. Их ввели после массового убийства в тасманском Порт-Артуре в 1996 году, когда мужчина расстрелял из автомата 35 посетителей кафе. С тех пор подобного в стране больше не происходило, да и в целом преступлений с использованием огнестрельного оружия здесь стало меньше. Просто так ружья, винтовки и пистолеты австралийцам теперь не купить – нужно получать разрешение. И самооборона для выдачи такого разрешения больше не считается причиной. Запрещено также и ношение оружия.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Все мы знаем о шокирующей трагедии в Лас-Вегасе. У убийцы была целая коллекция полуавтоматического оружия. В Австралии человек в его положении просто не смог бы такую собрать. Для этого у нас и действуют строгие законы контроля над оружием».

В рамках амнистии австралийцы сдавали по более 500 единиц оружия в день. Сообщается, что принесли даже винтовки и автоматы времён обеих мировых войн и револьвер позапрошлого века.