Шторм «Ксавьер» в Германии: шестеро погибших

На Германию обрушился мощный шторм «Ксавьер». Погибло, по меньшей мере, шесть человек.
Одна из трагедий произошла в Гамбурге. На автомобиль упало дерево, внутри находились две женщины. Одна погибла, вторая получила тяжёлые травмы. Команду спасателей вызвали проезжавшие мимо люди.
[очевидец]:
«Мне едва удалось приблизиться к водителю. Я увидел, что она ещё в сознании, потом вызвал полицию и пожарных. Всё остальное сделали специалисты».
[Хельге Хамдорф, пресс-секретарь пожарной службы Гамбурга]:
«Понадобилось почти 45 минут, чтобы извлечь человека настолько осторожно, насколько это возможно. Нужно было постараться, чтобы не задеть пострадавшую».
Ещё четыре человека, также находившиеся в автомобилях, погибли в федеральной земле Бранденбург. Один водитель погиб в земле Мекленбург – Передняя Померания.
Из-за разгула стихии метеорологическая служба объявила 3 уровень опасности. Предупреждение действует от побережья Северного моря до Саксонии. Людей просят не выходить из домов.
Железнодорожная компания Deutsche Bahn отменила некоторые рейсы. В Гамбурге многие пассажиры не могут никуда уехать.
[пассажир]:
«Я в неведении. Мы хотели поехать на Зильт, но всё замерло».
Подобная ситуация и в Берлине.
[пассажир]:
«Мы хотели поехать во Франкфурт, и теперь стоим здесь с двумя маленькими детьми в недоумении. Нам только сообщили об отмене поезда. Никакой другой информации нет. Теперь мы просто надеемся, что нам помогут».
Железнодорожное сообщение приостановлено между Ганновером и Гамбургом, Ганновером и Берлином, Дортмундом и Гамбургом. Когда движение поездов будет восстановлено, пока неизвестно.
Тем временем, в Берлине после шторма начали спиливать повреждённые и представляющие опасность деревья.
Синоптики прогнозируют, что погода ухудшится по всей Европе. Шторм может добраться и до России.