Шторм «Ксавьер» в Германии: шестеро погибших

На Германию обрушился мощный шторм «Ксавьер». Погибло, по меньшей мере, шесть человек.

Одна из трагедий произошла в Гамбурге. На автомобиль упало дерево, внутри находились две женщины. Одна погибла, вторая получила тяжёлые травмы. Команду спасателей вызвали проезжавшие мимо люди.

[очевидец]:

«Мне едва удалось приблизиться к водителю. Я увидел, что она ещё в сознании, потом вызвал полицию и пожарных. Всё остальное сделали специалисты». [Хельге Хамдорф, пресс-секретарь пожарной службы Гамбурга]:

«Понадобилось почти 45 минут, чтобы извлечь человека настолько осторожно, насколько это возможно. Нужно было постараться, чтобы не задеть пострадавшую».

Ещё четыре человека, также находившиеся в автомобилях, погибли в федеральной земле Бранденбург. Один водитель погиб в земле Мекленбург – Передняя Померания.

Из-за разгула стихии метеорологическая служба объявила 3 уровень опасности. Предупреждение действует от побережья Северного моря до Саксонии. Людей просят не выходить из домов.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn отменила некоторые рейсы. В Гамбурге многие пассажиры не могут никуда уехать.

[пассажир]:

«Я в неведении. Мы хотели поехать на Зильт, но всё замерло».

Подобная ситуация и в Берлине.

[пассажир]:

«Мы хотели поехать во Франкфурт, и теперь стоим здесь с двумя маленькими детьми в недоумении. Нам только сообщили об отмене поезда. Никакой другой информации нет. Теперь мы просто надеемся, что нам помогут».

Железнодорожное сообщение приостановлено между Ганновером и Гамбургом, Ганновером и Берлином, Дортмундом и Гамбургом. Когда движение поездов будет восстановлено, пока неизвестно.

Тем временем, в Берлине после шторма начали спиливать повреждённые и представляющие опасность деревья.

Синоптики прогнозируют, что погода ухудшится по всей Европе. Шторм может добраться и до России.