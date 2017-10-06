Пограничники Бангладеш уничтожают лодки беженцев-рохинджа

Южное побережье Бангладеш. Ещё недавно на этих лодках сюда прибывали сотни беженцев-рохинджа из Мьянмы. Однако пограничники все плавсредства решили уничтожить.

По мнению бангладешских властей, массовым бегством людей воспользовались наркоторговцы. Поскольку лодки с беженцами не досматривают, в них из Мьянмы в Бангладеш доставляют метамфетамин.

Местный рыбак говорит, что пограничники прибегают к помощи местных жителей.

[Роби Алам, 18-летний бангладешский рыбак]:

«Прошлой ночью рохинджа приплыли на лодках. А бангладешские пограничники остановили их и приказали бангладешским рыбакам уничтожить лодки».

Сами рохинджа утверждают, что пограничники их избивают.

[Ибрагим Холил, беженец-рохинджа]:

«Когда я прибыл в Бангладеш из Мьянмы на лодке, бангладешские пограничники поймали меня и начали бить палками. Они также сделали дыру в лодке». [Шик Дарпара, беженец-рохинджа]:

«Когда мы ночью прибыли в Бангладеш, пограничники пришли с фонарями и сделали дыры в каждой лодке».

По данным властей Бангладеш, с 2011 по 2016 годы метамфетамин в стране стали изымать в десятки раз чаще, чем раньше. Это связывают с притоком в страну беженцев-рохинджа.

Кроме того, военные говорят, что перевозчики часто пользуются бедственным положением рохинджа. За одну поездку могут брать более 120 долларов США с человека. Это непомерная сумма для народа, который живёт за чертой бедности.

С конца лета из Мьянмы в Бангладеш бежало уже более полумиллиона мусульман-рохинджа. Они спасаются от военной операции мьянманских властей. Её развернули против радикальных боевиков рохинджа, которые в конце августа совершили ряд атак на военных.

Рохинджа – народ, у которого нет родной страны. Ни Мьянма, ни Бангладеш не выдают им гражданства, считая нелегальными беженцами.