Ощутить невесомость и помочь науке

У этого самолёта – особая миссия. Airbus A310 позволяет пассажирам ощутить гравитацию, точно так же, как чувствуют её члены экипажа Международной космической станции. Невесомость продолжается более 20 секунд.

[Жан-Франсуа Клервуа, президент Novespace]:

«Самое завораживающее в невесомости – это то, что вы постоянно в состоянии полёта, не поднимаясь вверх или вниз. Вы можете сесть на потолок, вы можете легко передвигаться, без особых усилий перемещать тяжелые грузы».

Эту программу запустила компания Novespace совместно с Национальным центром космических исследований Франции. Исследователи изучают влияние микрогравитации на организм человека, растения и материю в надежде сделать возможной жизнь на Марсе.

Журналисты, попавшие на борт, в восторге от такого путешествия.

[Себастьян Карассу, научный блогер]:

«Теперь моя жизнь разделена на «до» и «после» невесомости. Незабываемые ощущения, моё тело их запомнит». [Дороте Барба, журналистка]:

«Это немного напоминает американские горки, впечатление, что сердце подпрыгивает, но более интенсивно. Забавно то, что лицо расплывалось в улыбке, все начали друг другу улыбаться, все были в состоянии эйфории».

Полёты проводят в Мериньяке на юго-западе Франции. Такое развлечение доступно для всех, но обойдётся в 6000 евро. При этом, часть вырученных средств пойдёт на финансирование научных исследований.

[Тьери Гариб, директор Novespace]:

«Каждый может ощутить себя в невесомости, это просто невероятно. И в то же время пассажир будет частично участвовать в публичных научных исследованиях, финансируя их».

Чтобы достичь невесомости самолёт резко взлетает вверх, добиваясь угла полёта 50 градусов. При достижении определенной высоты, он начинает свободно падать. Такие виды полетов всё чаще используются для исследований и подготовки оборудования для Международной космической станции.