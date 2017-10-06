Как поляк выпекает Трампа и Меркель

Краски – тесто, а холст – сковородка. Блинных дел мастер из Польши вышел на новый уровень. Теперь Яцек Бундира радует свою семью, а заодно и подписчиков на своём канале Youtube не просто блинами, а – Ангелой Меркель. Или же Королевой Великобритании. Можно также отведать Дональда Трампа.

[Яцек Бундира, повар]:

«Я люблю готовить, люблю сочетать что-то на кухне, ищу новые вкусы и блюда и по-настоящему люблю создавать различные художественные штучки. Выпекая такие блины, я всё это могу делать одновременно. Поэтому, закончив очередной блин, получаю огромное удовольствие: о, да, я это сделал, это именно то, чего я хотел. Ну и мои родные тоже рады съесть кого-нибудь на ужин». [Александра, сестра повара]:

«Забавно съесть какого-нибудь героя – своего любимого актёра или певца».

Выпечь такой блин не так просто, как кажется. Важна густота теста, используемого на каждом этапе рисования. Для его окраски Яцек использует петрушку, шпинат, какао и свекольный сок. В ход идут и покупные пищевые красители.

[Яцек Бундира, повар]:

«В своих работах хочу, чтобы лица на блинах были – пусть не на 100% похожи, но – узнаваемы. Для этого использую метод затенения. Например, с какао смешиваю ещё три оттенка. Если посмотреть на себя в зеркало, то увидишь, что в лице есть оттенки розового, красного – например, на носу. И если это отобразить на блине, то лицо будет более реалистичным».

На один такой «политблин» у пекаря-художника уходит около полутора часов.